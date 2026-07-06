AUTO1 Aktie

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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

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06.07.2026 08:27:29

AUTO1 Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 36,00 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate rechnet mit über dem Konsens liegenden Verkaufszahlen bei Autohero, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 29. Juli schrieb./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
36,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,77 € 		Abst. Kursziel*:
53,55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,01%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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