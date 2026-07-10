NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse stellte am Donnerstag die Jefferies-Favoriten aus dem europäischen MidCap-Segment vor, also den Unternehmen mit weniger als 10 Milliarden Euro Marktwert. Dazu zählt auch der Gebrauchtwagenhändler. Die Experten heben hier vor allem das Ergebnispotenzial aus dem Finanzierungsgeschäft hervor./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.