AUTO1 Aktie
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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse stellte am Donnerstag die Jefferies-Favoriten aus dem europäischen MidCap-Segment vor, also den Unternehmen mit weniger als 10 Milliarden Euro Marktwert. Dazu zählt auch der Gebrauchtwagenhändler. Die Experten heben hier vor allem das Ergebnispotenzial aus dem Finanzierungsgeschäft hervor./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:44 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
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Unternehmen:
AUTO1
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
31,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
23,77 €
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Abst. Kursziel*:
30,42%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
24,84 €
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Abst. Kursziel aktuell:
24,80%
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Analyst Name::
Martin Comtesse
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KGV*:
-