AUTO1 Aktie
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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
14.05.2026 07:23:13
AUTO1 Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Der Online-Autohändler habe die Erwartungen in einem schwierigen Marktumfeld erreicht, schrieb Wolfgang Specht am Mittwochnachmittag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Hold
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19,60 €
|
Abst. Kursziel*:
27,55%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,40%
|
Analyst Name::
Wolfgang Specht
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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