Barclays Capital beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank von 13,50 auf 14,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Krishnendra Dubey passte seine Schätzungen für die Deutsche Bank und UBS in seinem am Montag vorliegenden Quartalsausblick an die jüngsten Signale aus dem Investmentbanking an. Bei den Deutschen blieben die Kosten das Hauptgesprächsthema.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Bank-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte um 08:12 Uhr bei 15,21 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 7,94 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 1 974 Deutsche Bank-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2024 stieg die Aktie um 23,3 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

