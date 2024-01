Barclays Capital mit Investmenttipp: Overweight-Note für SAP SE-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Das vierte Quartal des Softwareunternehmens sei stark ausgefallen, schrieb Analyst James Goodman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entscheidend sei das Restrukturierungsprogramm gewesen. Dieses sei teuer, könnte sich aber bei erfolgreicher Umsetzung lohnen./mf/bek





Aktienauswertung: Die SAP SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die SAP SE-Aktie konnte um 11:32 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,6 Prozent auf 157,68 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 8,04 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 1 968 610 SAP SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2024 um 13,0 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 22.04.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / 07:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2024 / 07:31 / GMT



