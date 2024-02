Barclays Capital veröffentlicht Investment-Empfehlung: Hannover Rück-Aktie mit Underweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Underweight" mit einem Kursziel von 183 Euro belassen. Die operativen Trends in der europäischen Versicherungsbranche seien unverändert und wenig inspirierend, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Nach der US-Berichtssaison dürften die Risikoreserven stärker in den Fokus rücken. Spielraum für positive Kursbewegungen dürften vor allem Kapitalrückflüsse mit sich bringen. Munich Re sei diesbezüglich am besten positioniert.

Aktienanalyse online: Die Hannover Rück-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Hannover Rück-Aktie bewegte sich um 12:23 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 229,20 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 20,16 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 24 340 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 legte das Papier um 6,0 Prozent zu. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Hannover Rück am 18.03.2024 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 23:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2024 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.