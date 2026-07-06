BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Aktie auf dem Prüfstand
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06.07.2026 15:52:49
BASF-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach Gesprächen mit dem Chemiekonzern anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Unternehmenskommunikation rund um die Resultate des Agrarchemie- und Pharmakonzerns sei positiv gewesen, schrieb James Hooper in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Ausblick für das dritte Quartal erscheine solide, was laut Hooper auf eine baldige Anhebung der Unternehmensprognose für 2026 hindeute. Allerdings könnte die Unsicherheit hinsichtlich der Nachfrage dazu führen , dass BASF die Prognose konservativer anhebe, als es die Analysten im Schnitt erwarten.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die BASF-Aktie musste um 15:36 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 47,56 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 28,27 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 531 097 BASF-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 11,6 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 29.07.2026 wird BASF Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2026 gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 10:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 10:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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