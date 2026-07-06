BASF Aktie
|47,40EUR
|-0,31EUR
|-0,64%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach Gesprächen mit dem Chemiekonzern anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Unternehmenskommunikation rund um die Resultate des Agrarchemie- und Pharmakonzerns sei positiv gewesen, schrieb James Hooper in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Ausblick für das dritte Quartal erscheine solide, was laut Hooper auf eine baldige Anhebung der Unternehmensprognose für 2026 hindeute. Allerdings könnte die Unsicherheit hinsichtlich der Nachfrage dazu führen , dass BASF die Prognose konservativer anhebe, als es die Analysten im Schnitt erwarten./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 10:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 10:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
47,47 €
|
Abst. Kursziel*:
28,52%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
47,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,69%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
15:58
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächer (finanzen.at)
|
15:52
|BASF-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:28
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
03.07.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
03.07.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu BASF
|15:02
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|BASF Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|47,56
|-0,30%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:02
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14:57
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|14:54
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|14:53
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14:52
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|14:51
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13:34
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:30
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:04
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|12:48
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12:06
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11:50
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:48
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|11:03
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|10:31
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:03
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:02
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:00
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|08:29
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:29
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:13
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:11
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:05
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:53
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05:59
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Klöckner Verkaufen
|DZ BANK
|03.07.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK