Bayer-Aktie im Blick: Bayer meldet revolutionäres Herbizid zur Zulassung an

• Bayer reicht Zulassungsanträge für neuartiges Herbizid ein• Neuer Forschungs- und Entwicklungsansatz für Pflanzenschutzprodukte• Zulassungsanträge dank neuem Betriebsmodell schneller als geplant eingereicht

Icafolin ist der erst neue "Wirkmechanismus zur nachauflaufenden Unkrautbekämpfung in Ackerkulturen" seit über drei Jahrzehnten, wie Bayer in einer Pressmitteilung schreibt - mit einem erwarteten Spitzenumsatzpotenzial von 750 Millionen Euro.

Neuartiges Herbizid

Nach Brasilien, den USA und Kanada folgt nun der EU-Antrag für das neuartige Unkrautbekämpfungsmittel. Die Markteinführung ist für 2028 in Brasilien geplant, danach sollen die USA, Kanada und die EU folgen. Dank Bayers neuem Betriebsmodell DSO konnten die Zulassungsanträge schneller als ursprünglich vorgesehen eingereicht werden.

Icafolin gehört zu einer völlig neuen chemischen Klasse mit besonderen Eigenschaften, die niedrigere Dosierungen und präzisere Anwendungen ermöglichen. Das Mittel weise zudem ein hervorragendes Sicherheits- und Nachhaltigkeitsprofil auf. Es ergänze bestehende Produkte wie Glyphosat und biete Landwirten eine zusätzliche Waffe gegen resistente Unkräuter, die weltweit zunehmen und Ernteerträge bedrohen.

Kampf gegen globale Ernährungsrisiken

"Unkräuter bedrohen die Ernährungssicherheit und den Lebensunterhalt von Landwirten. Daher sind unsere Investitionen in bahnbrechende Innovationen wie Icafolin von großer Bedeutung", wird Mike Graham, Leiter Forschung und Entwicklung der Division Crop Science von Bayer in der Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. "Der Zugang zu einer vollständig neuen Herbizidklasse, die bereits bestehende Lösungen sinnvoll ergänzt, hilft Landwirten nicht nur bei der Bekämpfung von Unkräutern und der Vorbeugung von Resistenzen, sondern unterstützt sie auch bei Direktsaat-Praktiken und der pflugarmen Bodenbearbeitung - beides Eckpfeiler der regenerativen Landwirtschaft."

KI-gestützte Entwicklung beschleunigt Innovation

Icafolin ist das erste Produkt, das von Bayers neuem Forschungsansatz CropKey profitiert. Statt wie früher per Screening nach Wirkstoffen zu suchen, designen Bayer-Wissenschaftler nun gezielt Moleküle, die auf bestimmte Proteine in Schädlingen abzielen. Dies verkürzt die Entwicklungszeit drastisch.

"CropKey ist unser Ansatz für die Entwicklung von innovativem Pflanzenschutz. Damit gehen wir aktuelle und künftige Herausforderungen in der Landwirtschaft proaktiv an", so Rachel Rama, Leiterin Small Molecules der Crop-Science-Division von Bayer. "Der Einsatz von künstlicher Intelligenz beschleunigt dabei die Schritte von der Forschung zur Marktreife erheblich, so dass wir Landwirten weltweit schnelleren Zugang zu wirksamen und nachhaltigen Pflanzenschutzprodukten ermöglichen können."

Bayer-Aktie im Fokus

Am Mittwoch ging es für die Bayer-Aktie im XETRA-Handel letztlich um 1,29 Prozent nach unten auf 28,21 Euro und auch am Donnerstag steht zeitweise ein Minus von 2,15 Prozent auf 27,60 Euro an der Kurstafel. Anleger dürften nun schon gespannt auf die Zahlen zum zweiten Quartal warten, die das Unternehmen am 6. August vorlegen wird.

