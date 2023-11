Bayer-Aktie im Plus: Bayer kündigt Platzierung neuer Anleihen an - Haftung für belastetes Talkumpuder entfällt

Bayer hat am Donnerstag für insgesamt 5,75 Milliarden US-Dollar Anleihen platziert.

Die Platzierung bestand aus fünf Tranchen mit Laufzeiten zwischen 3 und 30 Jahren und richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren, teilte der Pharma- und Agrarkonzern in Leverkusen mit.

Alle Tranchen seien mehrfach überzeichnet gewesen. Die Anleihekupons reichen von 6,125 Prozent (3 Jahre Laufzeit) bis 6,875 Prozent (30 Jahre).

Bayer erklärte, die Erlöse seien für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt.

US-Gericht: Bayer muss im Streit um belastetes Talkumpuder nicht haften

Der Bayer-Konzern muss im US-Streit um gesundheitliche Folge bestimmter vor langer Zeit mutmaßlich asbestbelasteter Talkumpuder nicht haften. Hintergrund: Die Leverkusener hatten 2014 das Konsumgütergeschäft der US-amerikanischen Merck mit Marken wie Dr. Scholl's übernommen. Der US-Arzneimittelhersteller hatte anschließend vor Gericht durchsetzen wollen, entsprechende Haftungsrisiken mit Blick auf die Talkumpuder nach Ablauf einer Frist im Jahr 2021 an Bayer weiterreichen zu können - auch für die Zeit vor der Übernahme. Ein Richter im US-Bundesstaat Delaware hatte dies im April zurückgewiesen. Das höchste Gericht von Delaware bestätigte die Entscheidung, gegen die Merck & Co vorgegangen war, nun am Donnerstag (Ortszeit).

Viele Hersteller von Baby-, Fuß- und anderen Pudern sind in den USA mit Klagen konfrontiert. Der Vorwurf lautet, früher gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe verwendet zu haben, die Krebs auslösen können.

Die Bayer-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,53 Prozent auf 41,22 Euro.

FRANKFURT / DELAWARE (Dow Jones / dpa-AFX)