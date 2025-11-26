TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Bechtle-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bechtle-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,59 EUR. Bei einem Bechtle-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,856 Bechtle-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2025 272,85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,80 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 172,85 Prozent angezogen.

Bechtle wurde am Markt mit 4,88 Mrd. Euro bewertet. Am 30.03.2000 wagte die Bechtle-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der Bechtle-Aktie bei 30,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at