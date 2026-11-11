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Aktuelle Analyse im Blick 11.11.2026 13:34:47

Bernstein Research beurteilt EON SE-Aktie mit Outperform

Bernstein Research beurteilt EON SE-Aktie mit Outperform

Die detaillierte Analyse des EON SE-Papiers wurde von Bernstein Research-Analyst Bartlomiej Kubicki durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,20 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Bartlomiej Kubicki sieht die Essener nach den Neunmonatszahlen und der Telefonkonferenz weiter als einen seiner Favoriten im attraktiven Anlagethema Stromnetze. Das Management habe sehr optimistische Signale gesendet, was die Investitionsperspektiven in Energieinfrastruktur in Deutschland angehe, schrieb Kubicki am Mittwoch.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:18 Uhr um 1,5 Prozent auf 18,87 EUR nach. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 7,08 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2 008 474 EON SE-Aktien. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 20,5 Prozent nach oben. EON SE dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 11:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 11:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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