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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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12.08.2026 11:38:32

EON SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Die Kennziffern des Energieversorgers seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Jahresausblick sei bestätigt worden./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Neutral
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
19,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
18,85 € 		Abst. Kursziel*:
3,42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
18,43 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,81%
Analyst Name::
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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