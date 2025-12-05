E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Bewertung im Fokus
|
05.12.2025 14:20:05
Bernstein Research gibt EON SE-Aktie Market-Perform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Konzernchef der Essener sei zuversichtlich, dass die ausstehende Entscheidung deutscher Regulierer akzeptabel sei, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend nach einer Runde mit Vertretern der großen europäischen Energiekonzerne. Damit gemeint sei eine Rendite, die um 150 bis 200 Basispunkte über den Kapitalkosten (WACC) liege.
Aktienanalyse online: Die EON SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14:03 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 15,41 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 10,32 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 1 211 602 EON SE-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 42,2 Prozent zu Buche. EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 06:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu E.ON SEmehr Analysen
