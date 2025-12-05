Bernstein Research gibt EON SE-Aktie Market-Perform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Konzernchef der Essener sei zuversichtlich, dass die ausstehende Entscheidung deutscher Regulierer akzeptabel sei, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend nach einer Runde mit Vertretern der großen europäischen Energiekonzerne. Damit gemeint sei eine Rendite, die um 150 bis 200 Basispunkte über den Kapitalkosten (WACC) liege.

Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14:03 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 15,41 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 10,32 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 1 211 602 EON SE-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 42,2 Prozent zu Buche. EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren.

