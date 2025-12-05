E.ON Aktie

E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bewertung im Fokus 05.12.2025 14:20:05

Bernstein Research gibt EON SE-Aktie Market-Perform

Bernstein Research gibt EON SE-Aktie Market-Perform

Bernstein Research hat eine umfassende Prüfung der EON SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Konzernchef der Essener sei zuversichtlich, dass die ausstehende Entscheidung deutscher Regulierer akzeptabel sei, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend nach einer Runde mit Vertretern der großen europäischen Energiekonzerne. Damit gemeint sei eine Rendite, die um 150 bis 200 Basispunkte über den Kapitalkosten (WACC) liege.

Aktienanalyse online: Die EON SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14:03 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 15,41 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 10,32 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 1 211 602 EON SE-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 42,2 Prozent zu Buche. EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 06:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,E.ON

Nachrichten zu E.ON SEmehr Nachrichten

Analysen zu E.ON SEmehr Analysen

05.12.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
01.12.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 E.ON Equal Weight Barclays Capital
27.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 15,41 -1,12% E.ON SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:38 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:17 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen