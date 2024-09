Bernstein Research mit Investmenttipp: Outperform-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Stephen Reitman beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der Frage, wie viel Wert junge Generationen noch auf einen Autoführerschein legen. Seine Untersuchungen bestätigten, dass heute weniger junge Menschen Auto fahren können als vor etwa 30 Jahren. Er folgert daraus, dass Autos nach wie vor relevant seien, dies aber eher für Menschen in ihren späteren Lebensabschnitten.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 12:38 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 60,70 EUR nach oben. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 31,80 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 514 664 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,2 Prozent zu Buche. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q3 2024 wird am 25.10.2024 erwartet.

