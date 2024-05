STOXX-Handel STOXX 50 verbucht mittags Verluste

Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,11 Prozent tiefer bei 4 473,36 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,188 Prozent leichter bei 4 469,80 Punkten, nach 4 478,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 477,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 469,80 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 2,12 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.04.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 363,56 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 09.02.2024, bei 4 215,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.05.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 041,35 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,32 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 486,06 Punkte. Bei 4 010,21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,01 Prozent auf 39,08 EUR), Reckitt Benckiser (+ 0,97 Prozent auf 45,91 GBP), Siemens (+ 0,78 Prozent auf 183,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,69 Prozent auf 21,79 EUR) und Diageo (+ 0,67 Prozent auf 28,27 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,98 Prozent auf 68,23 EUR), Allianz (-4,75 Prozent auf 260,60 EUR), HSBC (-3,96 Prozent auf 6,93 GBP), UniCredit (-0,43 Prozent auf 35,79 EUR) und SAP SE (-0,20 Prozent auf 176,10 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 3 941 827 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 522,184 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,01 Prozent bei der BAT-Aktie zu erwarten.

