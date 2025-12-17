ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
17.12.2025 21:10:00
Better AI Stock: ASML vs. Nvidia
Stocks in the semiconductor sector have been among the most sought-after investments over the past few years, as demand for artificial intelligence (AI) processors has surged. Two companies that have benefited from the trend are semiconductor manufacturing equipment maker ASML Holdings (NASDAQ: ASML) and chip designer Nvidia (NASDAQ: NVDA).Both could continue to benefit from heavy spending on AI infrastructure, which is forecast to reach between $3 trillion and $4 trillion over the next five years. But which one looks like the better AI stock to buy now and hold for the long term? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
