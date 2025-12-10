ASML NV Aktie

958,90EUR 3,50EUR 0,37%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

10.12.2025 10:59:04

ASML NV Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1000 auf 1150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Bereich Technologie-Hardware dürften mehrere Branchenthemen auch 2026 im Anlegerfokus stehen, schrieb Robert Sanders in seiner am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. So werde unter anderem die gravierende Knappheit an Speicherchips (DRAM) wahrscheinlich weiterhin für Schlagzeilen sorgen und dazu führen, dass die Ausgaben für DRAM-Ausrüstung zunehmen. Zudem dürften die Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI), die Verfügbarkeit wichtiger Komponenten (Speicher, passive Bauelemente, Optik usw.) verdrängen und zu geringeren Produktionszahlen und verzögerten Markteinführungen führen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1 150,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
959,50 € 		Abst. Kursziel*:
19,85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
958,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,93%
Analyst Name::
Robert Sanders 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

