FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1000 auf 1150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Bereich Technologie-Hardware dürften mehrere Branchenthemen auch 2026 im Anlegerfokus stehen, schrieb Robert Sanders in seiner am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. So werde unter anderem die gravierende Knappheit an Speicherchips (DRAM) wahrscheinlich weiterhin für Schlagzeilen sorgen und dazu führen, dass die Ausgaben für DRAM-Ausrüstung zunehmen. Zudem dürften die Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI), die Verfügbarkeit wichtiger Komponenten (Speicher, passive Bauelemente, Optik usw.) verdrängen und zu geringeren Produktionszahlen und verzögerten Markteinführungen führen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu ASML NV
01.12.25
ASML NV Overweight
JP Morgan Chase & Co.
