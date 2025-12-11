ASML NV Aktie
|944,90EUR
|-13,20EUR
|-1,38%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1030 Euro auf "Buy" belassen. Francois-Xavier Bouvignies beantwortete am Mittwochabend die Frage, warum eine hohe Numerische Apertur - ein Maß für die Fähigkeit eines optischen Systems, Licht zu sammeln und zu fokussieren - das operative Geschäft des Herstellers von Lithografiesystemen für die Chipbranche stützen dürfte. Systeme mit hoher NA dürften bis Ende der Dekade bis 20 Prozent des entsprechenden Absatzes der Niederländer ausmachen. Bouvignies rechnet vor allem mit positiven Auswirkungen auf die Unternehmensbewertung./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1 030,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
940,20 €
|
Abst. Kursziel*:
9,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
944,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,01%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten
|
09:29
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.12.25
|Zurückhaltung in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu ASML NVmehr Analysen
|10:28
|ASML NV Buy
|UBS AG
|10.12.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|10:28
|ASML NV Buy
|UBS AG
|10.12.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|10:28
|ASML NV Buy
|UBS AG
|10.12.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|15.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|944,90
|-1,38%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:51
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|10:50
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|10:50
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|10:44
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|10:43
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:42
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:40
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:28
|ASML NV Buy
|UBS AG
|10:07
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|10:06
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|10:03
|E.ON Neutral
|UBS AG
|10:01
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Roche Buy
|UBS AG
|09:46
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|09:41
|Douglas Neutral
|UBS AG
|09:39
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|09:16
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:15
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:08
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|08:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:13
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital