ASML NV Aktie

865,10EUR -49,80EUR -5,44%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

17.12.2025 20:34:55

ASML NV Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. David Dai hält in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Medienbericht, wonach China eine eigene Lithographieanlage zur Herstellung fortschrittlicher Computerchips gebaut habe, für realistisch. Das dürfte durch einen Nachbau von ASML-Anlagen und dem Kauf kritischer Teile in Übersee gelungen sein. Der Durchbruch komme eher, als viele am Markt wohl erwartet hätten. Die Frage sei jetzt nicht mehr, ob China EUV-Lithographie-Systeme bauen könne, sondern wann das Land sie richtig zum Laufen bekomme./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Market-Perform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
800,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
865,80 € 		Abst. Kursziel*:
-7,60%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
865,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,53%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

