ASML NV Aktie
|951,00EUR
|-7,10EUR
|-0,74%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. David Dai wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie japanische und europäische Import-Zahlen für Chipindustrie-Ausrüstungen aus Taiwan aus. Im November seien diese auf globaler Ebene im Vorjahresvergleich stark gestiegen./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 12:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Market-Perform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
800,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
949,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,71%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
951,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,88%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
