ASML NV Aktie

951,00EUR -7,10EUR -0,74%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

11.12.2025 14:18:53

ASML NV Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. David Dai wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie japanische und europäische Import-Zahlen für Chipindustrie-Ausrüstungen aus Taiwan aus. Im November seien diese auf globaler Ebene im Vorjahresvergleich stark gestiegen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 12:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Market-Perform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
800,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
949,10 € 		Abst. Kursziel*:
-15,71%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
951,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,88%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

