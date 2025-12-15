ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.12.2025 17:55:00

Better Artificial Intelligence Stock: ASML vs. TSMC

There are many good artificial intelligence (AI) stocks available to invest in right now, but it can be difficult to know which one is the best to invest in over the long term. Investors seeking top AI stocks have likely encountered ASML Holdings (NASDAQ: ASML) and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), two of the leading companies in the AI infrastructure sector.With both companies offering a unique angle in the AI market, it's worth asking which could be the better artificial intelligence stock to buy right now? Here's the case for both and why Taiwan Semiconductor, also referred to as TSMC, might have the slight edge over ASML.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten

Analysen zu ASML NVmehr Analysen

11.12.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 ASML NV Buy UBS AG
10.12.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
01.12.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 930,20 0,91% ASML NV

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt stärker -- DAX beendet Handel leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt knappe Gewinne verbuchte. Die Wall Street präsentiert sich etwas schwächer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen