Amazon Aktie

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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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03.09.2026 03:28:57

Better High-Growth Stock for 2026: Amazon.com vs. Uber Technologies

Choosing between Amazon.com (NASDAQ:AMZN) and Uber Technologies (NYSE:UBER) requires balancing cloud computing dominance against the world's largest mobility platform. Which of these tech giants offers the better path for investors today?Amazon leverages its massive logistics network and cloud services to dominate digital commerce globally. Uber focuses on connecting riders and diners through its asset-light platform. While both companies have evolved into diversified powerhouses, their paths to future growth and profitability profiles differ significantly for those looking at the consumer discretionary sector.Amazon is a dominant force among tech stocks that serves a diverse group including consumers, sellers, and enterprises. The company operates through its massive global fulfillment network and its high-margin cloud division, Amazon Web Services (AWS). This business model creates an ecosystem where retail sales support advertising growth and cloud infrastructure provides substantial cash flow.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Uber 66,66 0,94% Uber
Uber Technologies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh 61 050,00 2,01% Uber Technologies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh

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