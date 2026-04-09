Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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10.04.2026 01:06:57
Better Stock to Buy: Visa or Mastercard?
Visa (NYSE: V) and Mastercard (NYSE: MA) are two of the most profitable companies in the world.*Stock prices used were the afternoon prices of April 7, 2026. The video was published on April 9, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Visa Inc.
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09.04.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
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09.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
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06.04.26
|Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Start steigen (finanzen.at)
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02.04.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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01.04.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels stärker (finanzen.at)
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01.04.26
|NYSE-Handel: Dow Jones mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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01.04.26
|Gewinne in New York: Dow Jones-Anleger greifen zu (finanzen.at)
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01.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Visa Inc.
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