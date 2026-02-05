Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
05.02.2026 16:39:41
Big Tech shares slide for third day with AI stocks under pressure
Nasdaq drops 1.8% as investors continue to ditch high-flying AI-linked sharesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
06.02.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
05.02.26
|MÄRKTE USA/Wall Street baut Verluste aus - Alphabet weckt Ängste (Dow Jones)
|
05.02.26
|Big Tech shares slide for third day with AI stocks under pressure (Financial Times)
|
05.02.26
|Big Tech shares slide for third day with AI stocks under pressure (Financial Times)
|
05.02.26
|ROUNDUP 3: Google-Mutter Alphabet will KI-Investitionen in etwa verdoppeln (dpa-AFX)
|
05.02.26
|MÄRKTE USA/Erneute Abgaben - Alphabet weckt Ängste (Dow Jones)
|
05.02.26
|ROUNDUP 2: Google-Mutter Alphabet will KI-Investitionen in etwa verdoppeln (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Alphabet: Google-Mutter will 2026 bis zu 185 Milliarden Dollar in KI stecken (Spiegel Online)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 530,00
|-0,87%
|Alphabet A (ex Google)
|273,30
|-2,71%
|Alphabet C (ex Google)
|273,45
|-2,72%
