Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
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10.07.2026 19:03:49
Billionaire Xavier Niel could be the jolt Vodafone needs
Investors hope £4.4bn move for telecoms group augurs quicker and sharper improvementsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Vodafone Group PLC
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10.07.26
|Billionaire Xavier Niel could be the jolt Vodafone needs (Financial Times)
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10.07.26
|MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Easyjet und Vodafone mit starken Gewinnen (Dow Jones)
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|Handel in London: FTSE 100 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
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