Vodafone Group Aktie
|1,32EUR
|0,02EUR
|1,73%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
11.06.2026 07:00:21
Vodafone Group Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 120 auf 110 Pence gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analyst Maurice Patrick reagierte damit am Mittwoch auf die schwierigen Aussichten auf dem so wichtigen, aber gleichzeitig hart umkämpften deutschen Markt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 15:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Equal Weight
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
1,10 £
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
1,13 £
|
Abst. Kursziel*:
-2,48%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1,14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,42%
|
Analyst Name::
Maurice Patrick
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
09.06.26
|Karlsruhe prüft Sonderkündigungsrecht für TV-Verträge (dpa-AFX)
|
05.06.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
04.06.26
|Freundlicher Handel in London: Letztendlich Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
04.06.26
|Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
29.05.26
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.05.26
|Börse London: FTSE 100 mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.05.26
|Vodafone nutzt jetzt das Netz der Deutschen Giganetz - Aktie im Minus (dpa-AFX)
|
26.05.26
|LSE-Handel: Am Mittag Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|07:00
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|07:00
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Vodafone Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,32
|1,73%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10.06.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|10.06.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.