WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

17.11.2025 12:22:37

Vodafone Group Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 85 auf 100 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Briten hätten solide Halbjahreszahlen vorgelegt und die Jahresziele an das obere Ende der Spanne verlagert, schrieb Maurice Patrick am Freitagnachmittag in seinem Resümee. Er hob seine Schätzungen an. Das deutsche Privatkundengeschäft bleibe allerdings für alle Anbieter mau./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 14:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Equal Weight
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
1,00 £
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
0,93 £ 		Abst. Kursziel*:
7,07%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
0,93 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
6,95%
Analyst Name::
Maurice Patrick 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

