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27.07.2026 13:08:56

Vodafone Group Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen. Dank der Geschäfte in Deutschland, der Türkei und in Griechenland habe der Umsatz des britischen Telekommunikationskonzerns positiv überrascht, schrieb Akhil Dattani in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Anhebung der Jahresziele ans obere Ende der Zielspannen sei derweil bereits erwartet worden./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:59 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Underweight
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
0,85 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
1,19 £ 		Abst. Kursziel*:
-28,85%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
1,20 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-28,87%
Analyst Name::
Akhil Dattani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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