NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen. Dank der Geschäfte in Deutschland, der Türkei und in Griechenland habe der Umsatz des britischen Telekommunikationskonzerns positiv überrascht, schrieb Akhil Dattani in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Anhebung der Jahresziele ans obere Ende der Zielspannen sei derweil bereits erwartet worden./rob/la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:59 / BST





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