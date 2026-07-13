Vodafone Group Aktie

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WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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13.07.2026 13:16:25

Vodafone Group Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 95 Pence auf "Sell" belassen. Angesichts der anhaltend schwachen Entwicklung im deutschen Breitbandgeschäft dürften die Serviceumsätze hierzulande moderat zurückgehen, schrieb Polo Tang am Freitag. Außerdem dürfte sich der Trend weiter verschlechtern, da der positive Effekt aus dem National-Roaming-Abkommen mit 1&1 wegfalle./niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
0,95 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
1,34 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
1,14 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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