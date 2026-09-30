Vodafone Group Aktie
|1,45EUR
|0,01EUR
|0,52%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
30.09.2026 13:41:56
Vodafone Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 150 auf 160 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die aktuelle Bewertung preise eher Risiken ein als Chancen, schrieb Robert Grindle in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er hob seine Schätzungen an./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1,60 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1,24 £
|
Abst. Kursziel*:
29,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1,24 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,35%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
25.09.26
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
18.09.26
|Schwacher Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
18.09.26
|Handel in London: FTSE 100 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
18.09.26
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
18.09.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
17.09.26
|LSE-Handel: FTSE 100 klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
16.09.26
|Vodafone takes up to €1.1bn hit from Drahi’s German broadband deal (Financial Times)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|13:41
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13:41
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13:41
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,45
|0,87%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:53
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:47
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|14:47
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|13:54
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:46
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|13:46
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:44
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:42
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:42
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|13:41
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:41
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|13:40
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13:39
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|13:39
|SpaceX Buy
|UBS AG
|13:38
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:38
|Boeing Buy
|UBS AG
|13:37
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Medios Buy
|Warburg Research
|13:33
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|13:31
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|13:22
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:44
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12:44
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:44
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:44
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12:43
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12:43
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|12:43
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:14
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:11
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12:11
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|11:52
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10:45
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:35
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:29
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG