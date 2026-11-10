NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Ein angekündigter Stellenabbau des Flugzeugherstellers passe zu einer kurzfristig niedrigeren Produktionsrate, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer Studie am Montag. Der Schritt könnte zu einer Einsparung von rund 250 Millionen Dollar führen./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 14:16 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 14:16 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.