Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Ein angekündigter Stellenabbau des Flugzeugherstellers passe zu einer kurzfristig niedrigeren Produktionsrate, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer Studie am Montag. Der Schritt könnte zu einer Einsparung von rund 250 Millionen Dollar führen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 14:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 14:16 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 230,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 172,38
|
Abst. Kursziel*:
33,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 172,38
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,43%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
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