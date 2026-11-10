Boeing Aktie

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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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09.11.2026 21:25:58

Boeing Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Ein angekündigter Stellenabbau des Flugzeugherstellers passe zu einer kurzfristig niedrigeren Produktionsrate, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer Studie am Montag. Der Schritt könnte zu einer Einsparung von rund 250 Millionen Dollar führen./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 14:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 14:16 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 230,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 172,38 		Abst. Kursziel*:
33,43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 172,38 		Abst. Kursziel aktuell:
33,43%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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