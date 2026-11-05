Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 223 US-Dollar belassen. Douglas S. Harned beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Auswirkungen die US-Zwischenwahlen auf den Rüstungsbereich haben werden. Die gängige Auffassung sei, dass die Demokraten aus Aktienmarktsicht schlecht für die Verteidigungsbranche seien, doch dies werde nicht von historischen Fakten gestützt. Verteidigungsausgaben erfreuten sich tendenziell in beiden Parteien großer Beliebtheit./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 03:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 223,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 177,00
|
Abst. Kursziel*:
25,99%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 175,01
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,42%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
02.11.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
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02.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boeing von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
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29.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
28.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
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28.10.26
|Boeing-Aktie schwächer: Jefferies reduziert Ziel - ‘Buy’-Einstufung bleibt bestehen (dpa-AFX)
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28.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Start stärker (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.
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