NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 223 US-Dollar belassen. Douglas S. Harned beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Auswirkungen die US-Zwischenwahlen auf den Rüstungsbereich haben werden. Die gängige Auffassung sei, dass die Demokraten aus Aktienmarktsicht schlecht für die Verteidigungsbranche seien, doch dies werde nicht von historischen Fakten gestützt. Verteidigungsausgaben erfreuten sich tendenziell in beiden Parteien großer Beliebtheit./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 03:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:20 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.