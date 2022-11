Geopolitische Spannungen und Gewinnmitnahmen: Asiens Börsen tiefer

An den asiatischen Aktienmärkten dominieren am Donnerstag die Verluste.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt gab am Mittwoch deutlich nach.

Der ATX notierte kurz nach Handelsbeginn nur knapp auf rotem Terrain. Im Verlauf tauchte er aber tiefer in die Verlustzone ab und beendete die Sitzung schließlich 1,16 Prozent im Minus bei 3.187,11 Punkten.

Auch die europäischen Leitbörsen präsentierten sich nach dem jüngsten Aufwärtsschub mit Kursverlusten.

Die veröffentlichten US-Wirtschaftsdaten fielen gemischt aus und brachten keinen klaren Handelsimpuls. Der US-Einzelhandel hat seine Umsätze im Oktober deutlicher ausgeweitet als erwartet. Die Erlöse sind gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent gestiegen, nachdem Experten mit einem Zuwachs um 1,0 Prozent gerechnet hatten. Zudem sind die US-Einfuhrpreise im Oktober nur um 0,2 Prozent zurückgegangen. Hier hatten Volkswirte ein Minus von 0,4 Prozent erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex verbuchte im Mittwochshandel Verluste.

Der DAX eröffnete mit einem winzigen Abschlag. Im Laufe des Tages weitete er sein Minus jedoch aus und verabschiedete sich letztlich ein Prozent tiefer bei 14.234,03 Zählern in den Feierabend.

Die jüngste Kursrally am deutschen Aktienmarkt hat am Mittwoch einen Dämpfer erhalten. Nach Kursgewinnen von mehr als 20 Prozent seit dem Jahrestief Ende September hatten Börsianer zuletzt vor einer Überhitzung am Markt gewarnt.

Die Luft für den deutschen Leitindex wird auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juni inzwischen immer dünner. "Dies schreit förmlich nach einer Korrektur", schrieb Christian Henke vom Broker IG. Ausschlaggebend für die jüngste Rally war ein sich abschwächender Preisdruck in den USA. Damit verbunden sind am Markt Hoffnungen auf einen nachlassenden Zinserhöhungsdruck. Henke hält vor allem heimische und europäische Titel für überkauft.

WALL STREET

Die Erholung an der Wall Street geriet zur Wochenmitte ins Stocken.

Der Dow Jones schloss bei 33.553,83 Punkten lediglich um 0,12 Prozent tiefer. Er hatte bereits mit einem kleinen Minus von 0,11 Prozent bei 33.554,93 Punkten eröffnet und sich im gesamten Verlauf nahe seines Vortagesschlusskurses bewegt. Recht deutlich gab hingegen der NASDAQ Composite nach: Der Tech-Index beendete den Handel mit einem Verlust von 1,54 Prozent bei 11.183,66 Punkte, nachdem er schon zum Start um 0,87 Prozent auf 11.260,10 Zähler gefallen war.

Mit dem Raketeneinschlag im Nato-Land Polen stand nun der Ukraine-Krieg wieder stärker im Fokus. Auch wenn die Rakete laut polnischen Angaben "höchstwahrscheinlich" aus der Ukraine stammen soll, sorgten die Entwicklungen für leichte Verunsicherung.

Überraschend starke Umsätze im US-Einzelhandel im Oktober dämpften Marktexperten zufolge am Mittwoch die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed bei den Zinserhöhungen bald schon deutlich behutsamer vorgehen könnte. Die Präsidentin der Federal Reserve von San Francisco, Mary Daly, sah die Zinsen weiter steigen. Der Leitzins der Fed müsse möglicherweise noch über 5 Prozent steigen, um die Inflation zu bekämpfen. Ein Zins zwischen 4,75 Prozent und 5,25 Prozent sei "ein vernünftiger Stand, über den man nachdenken kann", sagte sie dem Fernsehsender CNBC. Daly ergänzte, die Notenbank plane, den Zins auf einem hohen Niveau zu halten, bis es Fortschritte bei der Inflation gebe.

Der für die US-Wirtschaft wichtige Konsum zeigte sich im vergangenen Monat robust mit einem Zuwachs von 1,3 Prozent im Vergleich zum September. Experten hatten im Schnitt mit einem Plus von 1,0 Prozent gerechnet. Zugleich schwächte sich der Preisauftrieb bei US-Importgütern im Oktober deutlich ab.

Außerdem gab es noch politischen Gesprächsstoff, denn nun ist es offiziell, dass Donald Trump zurück ins Weiße Haus will. Der 76-Jährige geht ins Rennen um die Kandidatur der Republikaner bei der Präsidentenwahl 2024. Vor Anhängern machte Trump deutlich, dass er bei einer Wiederwahl seine bisherige Politik fortsetzen wolle.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch mehrheitlich leichter.

In Tokio gibt der Nikkei zeitweise 0,33 Prozent auf 27.935,20 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,79 Prozent auf 3.095,27 Zähler. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng stellenweise 2,32 Prozent bei 17.832,35 Einheiten leichter.

An den asiatischen Aktienmärkten wiederholt sich am Donnerstag ein bekanntes Muster: Wenig Bewegung an den meisten Börsen, wobei aktuell Verluste dominieren. Die chinesischen Handelsplätze fallen aber aus dem Rahmen - diesmal mit erhöhten Abgaben. Während die Volatilität an den meisten Börsen der Region nachgelassen hat, präsentieren sich die chinesischen Indizes hoch volatil. Steigende Corona-Infektionen bzw. neue Ausbrüche der Pandemie in China drücken die lokalen Börsen deutlich ins Minus. China meldet die höchsten Infektionsraten seit sieben Monaten. Zwar hatten die Behörden bestimmte Corona-Regeln zuletzt entschärft, doch letztlich hält die politische Führung an der harten Null-COVID-19-Politik fest.

