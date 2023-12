Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge

Am Freitag klettert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,56 Prozent auf 4 406,91 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,818 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,241 Prozent stärker bei 4 393,04 Punkten, nach 4 382,47 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 393,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 409,32 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,846 Prozent. Vor einem Monat, am 01.11.2023, wies der Euro STOXX 50 4 091,71 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 01.09.2023, mit 4 282,64 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 01.12.2022, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 3 984,50 Punkte.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 14,28 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 802,51 Zählern.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 1,15 Prozent auf 35,96 EUR), Deutsche Börse (+ 0,98 Prozent auf 176,00 EUR), Allianz (+ 0,91 Prozent auf 232,70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,72 Prozent auf 393,60 EUR) und adidas (+ 0,71 Prozent auf 193,50 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Ferrari (-0,38 Prozent auf 329,30 EUR), Bayer (-0,29 Prozent auf 31,27 EUR), UniCredit (-0,23 Prozent auf 25,03 EUR), Flutter Entertainment (-0,08 Prozent auf 123,60 GBP) und Stellantis (-0,01 Prozent auf 19,92 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 268 276 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 344,843 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,34 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

