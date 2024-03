Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 am Mittag fester

Der Euro STOXX 50 verzeichnet am Mittag Kursgewinne.

Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr 0,53 Prozent auf 5 009,45 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,279 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,053 Prozent stärker bei 4 985,83 Punkten in den Handel, nach 4 983,20 Punkten am Vortag.

Bei 4 983,82 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 012,35 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 689,28 Punkte. Vor drei Monaten, am 13.12.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 530,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 096,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 11,01 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 012,35 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 2,29 Prozent auf 32,46 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,86 Prozent auf 3,18 EUR), Infineon (+ 1,20 Prozent auf 35,30 EUR), Enel (+ 0,83 Prozent auf 6,22 EUR) und Eni (+ 0,57 Prozent auf 14,78 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,06 Prozent auf 72,54 EUR), Deutsche Börse (-0,84 Prozent auf 189,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,82 Prozent auf 38,63 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,71 Prozent auf 120,02 EUR) und BMW (-0,46 Prozent auf 109,28 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 833 630 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 424,236 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,19 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at