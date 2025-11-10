Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursverlauf 10.11.2025 09:28:47

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 1,36 Prozent auf 5 642,47 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,762 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,757 Prozent auf 5 608,67 Punkte an der Kurstafel, nach 5 566,53 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 651,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 608,67 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 5 531,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 347,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, den Stand von 4 802,76 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 14,73 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 734,28 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 4,72 Prozent auf 106,60 EUR), Infineon (+ 2,75 Prozent auf 33,63 EUR), Siemens (+ 2,51 Prozent auf 243,25 EUR), Deutsche Bank (+ 2,40 Prozent auf 31,83 EUR) und Rheinmetall (+ 1,60 Prozent auf 1 777,00 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Enel (-0,57 Prozent auf 8,83 EUR), Deutsche Telekom (-0,41 Prozent auf 26,55 EUR), Eni (+ 0,08 Prozent auf 15,96 EUR), Deutsche Börse (+ 0,29 Prozent auf 209,80 EUR) und adidas (+ 0,57 Prozent auf 158,45 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 632 173 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 337,523 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,61 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten

Analysen zu ASML NVmehr Analysen

20.10.25 ASML NV Buy UBS AG
17.10.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
16.10.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
16.10.25 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.25 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 161,50 2,18% adidas
ASML NV 888,40 -1,23% ASML NV
Bayer 26,82 1,21% Bayer
BNP Paribas S.A. 67,65 0,07% BNP Paribas S.A.
Deutsche Bank AG 32,57 -0,21% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 210,40 0,96% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,99 0,90% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 8,96 0,54% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 16,26 0,40% Eni S.p.A.
Infineon AG 33,76 0,78% Infineon AG
Nordea Bank Abp Registered Shs 14,80 1,16% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 723,00 -3,50% Rheinmetall AG
Siemens AG 245,50 -0,81% Siemens AG
Siemens Energy AG 106,50 -0,75% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 694,72 0,53%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX am Dienstag stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag wenig verändert. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen