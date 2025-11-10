Siemens Energy Aktie
Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen
Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 1,36 Prozent auf 5 642,47 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,762 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,757 Prozent auf 5 608,67 Punkte an der Kurstafel, nach 5 566,53 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 651,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 608,67 Einheiten.
Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 5 531,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 347,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, den Stand von 4 802,76 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 14,73 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 734,28 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 4,72 Prozent auf 106,60 EUR), Infineon (+ 2,75 Prozent auf 33,63 EUR), Siemens (+ 2,51 Prozent auf 243,25 EUR), Deutsche Bank (+ 2,40 Prozent auf 31,83 EUR) und Rheinmetall (+ 1,60 Prozent auf 1 777,00 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Enel (-0,57 Prozent auf 8,83 EUR), Deutsche Telekom (-0,41 Prozent auf 26,55 EUR), Eni (+ 0,08 Prozent auf 15,96 EUR), Deutsche Börse (+ 0,29 Prozent auf 209,80 EUR) und adidas (+ 0,57 Prozent auf 158,45 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 632 173 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 337,523 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Im Euro STOXX 50 hat die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,61 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
