DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Infineon-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29,69 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Infineon-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,687 Infineon-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 07.11.2025 1 102,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,73 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,24 Prozent erhöht.

Am Markt war Infineon jüngst 42,52 Mrd. Euro wert. Die Infineon-Aktie wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des Infineon-Papiers wurde der Erstkurs mit 70,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at