BMW Aktie
|84,24EUR
|-1,18EUR
|-1,38%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Aufgrund der gewonnenen Klarheit in puncto US-Zölle und der Lage in China glaubt Analyst Stephen Reitman, dass die Investoren der überzeugenden Transformationsgeschichte von BMW künftig mehr Aufmerksamkeit schenken werden. Diese basiere vor allem auf der Modellplattform Neue Klasse, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 21:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Outperform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
85,40 €
|
Abst. Kursziel*:
7,73%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
84,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,21%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
