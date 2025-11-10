EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 03. November 2025 bis zum 07. November 2025

Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



10.11.2025 / 10:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Infineon Technologies AG:

Aktienrückkaufprogramm 2025 – Wöchentliche Zwischenmeldung 8

Neubiberg, 10. November 2025

Aktienrückkaufprogramm 2025 – Woche 8 vom 03. November bis 07. November 2025 / 8. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 03. November 2025 bis einschließlich 07. November 2025 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 82.832 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

Date Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR) Handelsplatz 03. November 2025 10.700 34,5592 Xetra 04. November 2025 24.000 34,0971 Xetra 05. November 2025 10.900 33,8613 Xetra 06. November 2025 13.232 34,2975 Xetra 07. November 2025 24.000 33,1595 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program



Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 15. September 2025 bis einschließlich 07. November 2025 698.132 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

Der Vorstand