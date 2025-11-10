Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

10.11.2025 10:22:53

EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 03. November 2025 bis zum 07. November 2025
Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

10.11.2025 / 10:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Infineon Technologies AG:
Aktienrückkaufprogramm 2025 – Wöchentliche Zwischenmeldung 8

 

Neubiberg, 10. November 2025

 

Aktienrückkaufprogramm 2025 – Woche 8 vom 03. November bis 07. November 2025 / 8. Zwischenmeldung

 

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

 

 

Im Zeitraum vom 03. November 2025 bis einschließlich 07. November 2025 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 82.832 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

 

 

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

Date Aggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)		 Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR) Handelsplatz
03. November 2025 10.700 34,5592 Xetra
04. November 2025 24.000 34,0971 Xetra
05. November 2025 10.900 33,8613 Xetra
06. November 2025 13.232 34,2975 Xetra
07. November 2025 24.000 33,1595 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program
 

Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 15. September 2025 bis einschließlich 07. November 2025 698.132 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

 

Der Vorstand


10.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Deutschland
Internet: www.infineon.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2226850  10.11.2025 CET/CEST

