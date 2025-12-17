Siemens Energy Aktie

Langfristige Investition 17.12.2025 10:03:57

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Siemens Energy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Siemens Energy-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Siemens Energy-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16,58 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Siemens Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,033 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.12.2025 720,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 119,40 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 620,36 Prozent.

Zuletzt verbuchte Siemens Energy einen Börsenwert von 102,47 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 wagte die Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt des Siemens Energy-Papiers wurde der Erstkurs mit 22,01 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

