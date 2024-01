Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag fester

Am Donnerstag geht es im STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,43 Prozent auf 4 095,49 Punkte aufwärts. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,240 Prozent auf 4 087,72 Punkte an der Kurstafel, nach 4 077,94 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 080,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 102,25 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der STOXX 50 bereits um 0,097 Prozent nach. Vor einem Monat, am 04.12.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 019,45 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 04.10.2023, einen Wert von 3 850,66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.01.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 780,07 Punkten berechnet.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 2,15 Prozent auf 35,15 EUR), BP (+ 1,51 Prozent auf 4,79 GBP), AstraZeneca (+ 1,27 Prozent auf 108,76 GBP), RELX (+ 1,18 Prozent auf 30,98 GBP) und UBS (+ 1,16 Prozent auf 25,24 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Zurich Insurance (-1,35 Prozent auf 437,20 CHF), Nestlé (-0,79 Prozent auf 98,52 CHF), BASF (-0,58 Prozent auf 47,49 EUR), Rio Tinto (-0,55 Prozent auf 57,46 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,45 Prozent auf 44,15 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 7 155 912 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 416,902 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

