Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge

Machte sich der STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Freitagmorgen an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 4 373,50 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,012 Prozent auf 4 369,63 Punkte an der Kurstafel, nach 4 370,16 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 374,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 368,18 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,33 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 220,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.12.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 064,68 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.03.2023, lag der STOXX 50 bei 3 898,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 6,88 Prozent. Bei 4 374,48 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UBS (+ 2,37 Prozent auf 26,78 CHF), Reckitt Benckiser (+ 0,75 Prozent auf 51,22 GBP), Allianz (+ 0,47 Prozent auf 257,50 EUR), Zurich Insurance (+ 0,44 Prozent auf 480,90 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,34 Prozent auf 437,70 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-1,45 Prozent auf 21,76 EUR), GSK (-1,08 Prozent auf 16,93 GBP), Rio Tinto (-1,07 Prozent auf 49,23 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,79 Prozent auf 39,05 EUR) und National Grid (-0,62 Prozent auf 10,48 GBP) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 203 563 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 507,714 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,65 erwartet. Die BAT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,44 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at