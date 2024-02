Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter

Der Euro STOXX 50 kam am Montagabend nicht vom Fleck.

Letztendlich schloss der Euro STOXX 50 den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 4 649,44 Punkten ab. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,060 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,032 Prozent auf 4 656,05 Punkte an der Kurstafel, nach 4 654,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 638,33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 667,40 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 05.01.2024, bei 4 463,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 174,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 257,98 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,03 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 676,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 5,94 Prozent auf 28,25 EUR), Infineon (+ 3,12 Prozent auf 34,66 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 3,10 Prozent auf 2,89 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,97 Prozent auf 394,70 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,54 Prozent auf 186,05 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,80 Prozent auf 63,18 EUR), Enel (-1,69 Prozent auf 6,11 EUR), Eni (-1,68 Prozent auf 14,34 EUR), Stellantis (-1,56 Prozent auf 20,92 EUR) und BMW (-1,44 Prozent auf 96,57 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 6 300 409 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 388,168 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,86 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

