Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels im Minus

Zum Handelsschluss verlor der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,37 Prozent auf 4 948,38 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,316 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,390 Prozent stärker bei 4 986,03 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 966,68 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 4 935,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 023,90 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 12.03.2024, wies der Euro STOXX 50 4 983,20 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 480,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.04.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 334,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,65 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. 4 380,97 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Enel (+ 2,28 Prozent auf 5,85 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,40 Prozent auf 3,33 EUR), UniCredit (+ 0,78 Prozent auf 34,27 EUR), Eni (+ 0,67 Prozent auf 15,63 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,66 Prozent auf 189,70 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-2,26 Prozent auf 32,06 EUR), BMW (-2,14 Prozent auf 109,50 EUR), adidas (-1,70 Prozent auf 196,40 EUR), Stellantis (-1,09 Prozent auf 24,88 EUR) und BASF (-0,84 Prozent auf 51,65 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 9 114 978 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 395,601 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

