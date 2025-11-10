Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
10.11.2025 10:47:03
EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG
/ Erwerb eigener Aktien
Frankfurt am Main, 10. November 2025
Im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 7. November 2025 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 51.441 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 24. Februar 2025 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 angekündigt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Datum Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR)
03.11.2025 9.945 219,0796
04.11.2025 10.301 218,0562
05.11.2025 10.329 218,8101
06.11.2025 10.329 212,6877
07.11.2025 10.537 209,9604
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 26. Februar 2025 bis einschließlich 7. November 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.823.732 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Deutsche Börse AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Deutsche Börse AG beauftragtes Kreditinstitut.
Die Deutsche Börse AG wird zudem auf ihrer Internetseite (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/aktie-und-anleihen/aktienrueckkauf) regelmäßig über die Fortschritte des Aktienrückkaufs informieren.
10.11.2025 CET/CEST
