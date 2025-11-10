Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
10.11.2025 10:47:03
EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
|
EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Börse AG
/ Acquisition of own shares
Frankfurt am Main, 10 November 2025
In the period from 3 November 2025 to, and including, 7 November 2025, Deutsche Börse AG purchased a number of 51,441 shares within the framework of its ongoing share buy-back programme which had been announced by the announcement of 24 February 2025 pursuant to Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 to Regulation (EU) No 596/2014.
Shares were purchased as follows:
Date Shares (Number) Average price (EUR)
03/11/2025 9,945 219.0796
04/11/2025 10,301 218.0562
05/11/2025 10,329 218.8101
06/11/2025 10,329 212.6877
07/11/2025 10,537 209.9604
The total number of shares purchased in the context of the share buy-back programme since 26 February 2025 through, and including, 7 November 2025 amounts to 1,823,732 shares.
The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Börse AG.
Deutsche Börse AG will also regularly report on the progress of the share buy-back on its website (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/investor-relations/share-and-bonds/share-buyback).
10.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt / Main
|Germany
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|End of News
|EQS News Service
|
2226874 10.11.2025 CET/CEST
