BNP Paribas Aktie
|67,27EUR
|0,23EUR
|0,34%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen verfehlt, auch wenn die Kosten etwas geringer ausgefallen seien, schrieb Delphine Lee am Dienstag nach dem insgesamt durchwachsenen Quartalsbericht der französischen Bank. Denn die Kernkapitalquote habe sehr positiv überrascht./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Neutral
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
67,32 €
|
Abst. Kursziel*:
33,69%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
67,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,79%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.mehr Nachrichten
|
12:27
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
09:29
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
28.10.25