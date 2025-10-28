BNP Paribas Aktie

67,27EUR 0,23EUR 0,34%
BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

28.10.2025 09:00:43

BNP Paribas Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen verfehlt, auch wenn die Kosten etwas geringer ausgefallen seien, schrieb Delphine Lee am Dienstag nach dem insgesamt durchwachsenen Quartalsbericht der französischen Bank. Denn die Kernkapitalquote habe sehr positiv überrascht./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Neutral
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
67,32 € 		Abst. Kursziel*:
33,69%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
67,27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,79%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

