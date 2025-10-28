BNP Paribas Aktie
|67,24EUR
|-2,58EUR
|-3,70%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Outperform" belassen. Die französische Großbank habe vor allem wegen des Geschäfts mit Unternehmens- und institutionellen Kunden ein wenig enttäuscht, schrieb Anke Reingen in ihrer Reaktion vom Dienstag. Indes habe in einigen Privatkundenbereichen der Zinsüberschuss eine positive Dynamik gezeigt, und die harte Kernkapitalquote (CET1) liege über den Erwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
96,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
67,45 €
|
Abst. Kursziel*:
42,33%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
67,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,77%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Analysen zu BNP Paribas S.A.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|67,24
|-3,70%
