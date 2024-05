Börse Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Der STOXX 50 zeigte sich am Abend wenig bewegt.

Letztendlich schloss der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 4 510,09 Punkten ab. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,052 Prozent stärker bei 4 505,33 Punkten, nach 4 502,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 530,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 504,10 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,227 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 23.04.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 412,27 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.02.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 309,26 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 23.05.2023, den Stand von 4 043,49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 10,22 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 543,01 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 2,00 Prozent auf 177,18 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,79 Prozent auf 48,97 CHF), UBS (+ 1,20 Prozent auf 27,94 CHF), Richemont (+ 1,17 Prozent auf 142,25 CHF) und SAP SE (+ 1,14 Prozent auf 181,36 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen National Grid (-10,86 Prozent auf 10,05 GBP), Nestlé (-1,85 Prozent auf 93,30 CHF), BAT (-1,62 Prozent auf 24,24 GBP), Deutsche Telekom (-1,54 Prozent auf 21,77 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,39 Prozent auf 455,10 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die National Grid-Aktie aufweisen. 30 171 462 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 548,358 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,71 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

